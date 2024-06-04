TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kartla yapılan harcamaların artış oranında belirgin bir yavaşlama görüyoruz.

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Arz koşulları talep koşullarına kıyasla daha ılımlı bir seyir izliyor. Konut fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlıyor. İç talep ve üretime ilişkin görünüm, toplam talep koşullarının enflasyonist bir düzeyde seyrettiğine işaret ediyor.

Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın önümüzdeki dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz. Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde toplam ticari kredi büyümesinde bir dengeleme bekleniyor. Dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışlarının yavaşlaması bekleniyor.

Piyasadan ilave 550 milyar TL olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektik. Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, stabilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız.

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Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceğiz. Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner."