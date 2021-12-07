TCMB, BOTAŞ'a en yüksek döviz satışını yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tamamının BOTAŞ olduğu tahmin edilen enerji ithalatçısı KİT'lere kasım ayında, verilerin tutulmaya başladığı 2014 yılından bu yana en yüksek döviz satışını gerçekleştirdi.

Merkez Bankası, BOTAŞ'a geçen ay 2 milyar 226 milyon dolar döviz satışı yaptı. Böylece 2014 yılı Aralık ayından bu yana tutulan verilerde en yüksek satış rakamına ulaşıldı.