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TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 milyar 500 milyon ve 430 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

30.12.2024 - 16:32 | | AA
TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı

TCMB'nin 6 Ocak 2025 vadeli 22 milyar 500 milyon liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 22 milyar 500 milyon lira, gerçekleşme tutarı ise 22 milyar 500 milyon lira oldu.

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İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 47,50 olarak ilan edildi.

Bankanın 31 Aralık vadeli 430 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı 351 milyar 866 milyon lira, gerçekleşme tutarı ise 351 milyar 866 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,45, maksimum faiz oranı yüzde 47,50 ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,49 olarak gerçekleşti.

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