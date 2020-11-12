TCMB'den 475 baz puan faiz artırımı bekleniyor

Goldman Sachs analisti Murat Unur, yatırımcılar için hazırladığı bilgi notunda, "Politika yönünün değişmekte olduğu açık, ancak geçmişteki oldukça güvercin görünüm dikkate alındığında Merkez Bankası'nın ne kadar sıkılaştırma yapabileceğini ve bunun ne kadar sürdürebileceğini ölçmek bizim için zor" ifadelerini kullandı.

Ekim ayında bir faiz artırımı yapılmamış olmasının bu belirsizliğin hatırlatıcısı olduğunu belirten Unur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek faizin yüksek enflasyonun nedeni olduğu teorisini tekrarlamasının faiz artırımı için "yeşil ışığın" geçici olabileceğine işaret ettiğini de vurguladı.