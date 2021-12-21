TCMB'den dövizlerle ilgili genelgede değişiklik
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından satıma konusu yapılan dövizlerle ilgili genelgede değişiklik yapıldı.
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi'nde değişiklik yapıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konu ile ilgili genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TCMB tarafından satıma konusu yapılan dövizler şu şekilde yeniden belirlendi:
ABD Doları USD
Avustralya Doları AUD
Azerbaycan Yeni Manatı AZN
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi AED
Bulgar Levası BGN
Çin Yuanı CNY
Danimarka Kronu DKK
Euro EUR
Güney Kore Wonu KRW
İngiliz Sterlini GBP
İran Riyali IRR
İsveç Kronu SEK
İsviçre Frangı CHF
Japon Yeni JPY
Kanada Doları CAD
Katar Riyali ÇAR
Kuveyt Dinarı KWD
Norveç Kronu NOK
Pakistan Rupisi PKR
Rumen Leyi RON
Rus Rublesi RUB
Suudi Arabistan Riyali SAR