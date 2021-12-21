TCMB'den dövizlerle ilgili genelgede değişiklik

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi'nde değişiklik yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konu ile ilgili genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCMB tarafından satıma konusu yapılan dövizler şu şekilde yeniden belirlendi:

ABD Doları USD

Avustralya Doları AUD

Azerbaycan Yeni Manatı AZN

Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi AED

Bulgar Levası BGN

Çin Yuanı CNY

Danimarka Kronu DKK

Euro EUR

Güney Kore Wonu KRW

İngiliz Sterlini GBP

İran Riyali IRR

İsveç Kronu SEK

İsviçre Frangı CHF

Japon Yeni JPY

Kanada Doları CAD

Katar Riyali ÇAR

Kuveyt Dinarı KWD

Norveç Kronu NOK

Pakistan Rupisi PKR

Rumen Leyi RON

Rus Rublesi RUB

Suudi Arabistan Riyali SAR