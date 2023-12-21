TCMB'den kredi kartı faizleri ile ilgili karar

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, kredi kartı azami faiz ve üye iş yeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirildiği belirtildi.

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Referans oranın mevcut seviyesinin 3,11 üst sınır olarak belirlendiği ifade edilerek, "Bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye iş yeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır. Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye iş yerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında belirlenen yöntemle hesaplanarak ilan edilmektedir. Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde 10 fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmaktadır" denildi.