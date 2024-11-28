Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaTCMB'den sahte dolar açıklaması
HaberlerUzmanparaTCMB'den sahte dolar açıklaması

TCMB'den sahte dolar açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir." açıklamasında bulundu.

28.11.2024 - 13:09 | | AA
TCMB'den sahte dolar açıklaması

TCMB'den sahte yabancı banknotlara ilişkin duyuru yapıldı.

Haberin Devamı

Duyuruda, TCMB'nin banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürüttüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda son günlerde piyasada sahte yabancı banknot dolaşımının arttığına dair haberlere konu olan sahte efektifler, adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla Bankamıza gönderilmiştir. Söz konusu sahte efektiflere dair Bankamız tarafından hazırlanan bilirkişi raporları, adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile paylaşılmıştır. Bunun yanında teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır."

PPK toplantı özeti yayımlandı

PPK toplantı özeti yayımlandı

Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu