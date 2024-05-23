TCMB'den zorunlu karşılık kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makro finansal istikrarın korunması, parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi ve likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla yeni adımlar attı.

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TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları aşağıdaki şekilde artırıldı. Zorunlu karşılıklar 24 Mayıs 2024 tarihinde tesis edilecek.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zorunlu karşılık faiz ve komisyon uygulamalarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

KKM’nin TL’ye geçişine ilişkin hedef korunmuş, yenileme dahil toplam hedef* yüzde 75’e düşürülmüştür. Tüzel kişi KKM ile gerçek ve tüzel kişi YUVAM hesapları bir sonraki hesaplama döneminden itibaren geçerli olacak şekilde toplam hedef hesaplamasından çıkarılmıştır.

Toplam hedefin sağlanması halinde KKM için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı politika faiz oranının %40’ına düşürülmüştür.

Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirilmiş, sınırı aşan kredi tutarı kadar Türk lirası cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verilmiştir.

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Zorunlu karşılık oranlarına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlanacak olup, diğer kararlara ilişkin uygulama talimatları bankalara iletilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."