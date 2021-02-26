TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı

TCMB tarafından, Ocak 2021 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 artarak 95,7 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 7,2 artarak 51,9 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,5 azalarak 42,2 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ocakta bir önceki aya göre değişmeyerek 28,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 22,9 milyar doları anapara, 5,3 milyar doları faizden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 59,3 milyar dolar düzeyinden gerçekleşirken, söz konusu tutarın 20,9 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,6 artarak 48,4 milyar dolar oldu.