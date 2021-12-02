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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi rezerv varlıkları 2 milyar 123 milyon dolar azaldı.

02.12.2021 - 14:58 |
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları azaldı

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 128 milyar 544 milyon dolar olan rezervler 26 Kasım itibarıyla 126 milyar 421 milyon dolar oldu.

Alt kalemlerden döviz varlıkları bir önceki 80 milyar 282 milyon dolardan 79 milyar 559 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 40 milyar 483 milyon dolardan 39 milyar 122 milyon dolara geldi.

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