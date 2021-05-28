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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 88 milyar dolar oldu.

28.05.2021 - 11:31 | | AA
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları yükseldi

TCMB tarafından, Nisan 2021 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 artarak 88 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 1,6 azalarak 45,5 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 5,1 artarak 40,9 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) nisanda bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 27 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 21,6 milyar doları anapara, 5,4 milyar doları faizden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 60,7 milyar dolar düzeyinden gerçekleşirken, söz konusu tutarın 21,2 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 45,7 milyar dolar oldu.

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