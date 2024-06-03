TCMB'nin swap hariç net rezervleri artıya geçti

Merkez Bankası'nın net rezervlerinde artış devam ediyor. Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri, kısa sürede gösterdiği 66,5 milyar dolarlık iyileşmeyle artıya geçti.

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Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024'te eksi 65 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, 31 Mayıs ile biten haftada 1,5 milyar dolara çıktı.

2 AYDA 66.5 MİLYAR DOLARLIK İYİLEŞME

Böylelikle Merkez Bankası'nın net rezervleri pozitife geçmiş oldu. Bu durum, 2 ayda swap hariç net rezervlerde 66,5 milyar dolar ile "çok güçlü bir iyileşme" olduğuna işaret etti.

BRÜT REZERVLER DE YÜKSELDİ

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 123,1 milyar dolardan 143,6 milyar dolara yükseldi.