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Tedarik sıkıntısında belirsizlik sürüyor

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Peter Kazimir, "Tedarik zincirlerindeki sıkıntının ne kadar süreceği belirsiz" ifadelerini kullandı.

23.11.2021 - 08:04 |
Tedarik sıkıntısında belirsizlik sürüyor

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Peter Kazimir, tedarik zincirlerinde yaşanan bozulmaların ne kadar süreceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Tedarik zincirlerinde yaşanan darboğazlar ile birlikte yükselen enflasyonun, bu darboğazlar aşıldıkça ve insanlar COVID-19'a karşı aşılandıkça yavaş yavaş kaybolacağını savunan Kazimir, "Pandeminin yönlendirdiği arz şokunun orta vadede devam etmesi beklenmiyor" diye konuştu.

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