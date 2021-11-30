'Tedarik zinciri kabusu sona ermiş değil'

Tesla CEO'su Elon Musk, 2021 yılını "tedarik zinciri kabusu" olarak tanımlarken, tedarik zincirlerinde karşı karşıya olunan zorlukların sona ermediğini de söyledi.

Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda Tesla'nın bazı modellerindeki fiyat artışlarının nedeni olarak tedarik zincirlerindeki sıkıntıları, çip yetersizliğinin yol açtığı fiyat baskılarını göstermişti.