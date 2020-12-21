Tefe Tüfe Nedir? Tefe Tüfe Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

TÜFE yani tüketici fiyatları endeksi günümüzdeki enflasyon oranlarının belirlenmesinde etkili olurken TEFE gayrimenkul sektöründe ve de Türkiye’de ekonominin göstergesi sayılmaktadır.



Tüfe Ve Tefe Nedir?



TÜFE, tipik bir tüketicilerin satın almış olduğu belirli bir ürün ve ya hizmet grubunun fiyatlarında yer alan ortalama değişimleri göstermekte olan bir ölçüt olmaktadır. Yıllık enflasyon değerlerindeki değişimi ölçmek amacı ile kullanılır. TÜFE, aslında istatistik biliminde bulunan indeks sayılar ile birlikte hesaplanmaktadır. Belirli bir yıl seçilir ve de o ilgili yıl temel yıl kabul edilmiş olur. Karşılaştırılan dönemler arasında bulunan toplam ya da farklar, belirli bir gelir değerine sahip olan bireylerin satın alma gücünün tam olarak azalıp azalmadığını göstermektedir. Hesaplama yapmak amacı ile ise belirli bir dönemin esas alınması gerekmektedir. Ayrıca TÜFE hesaplamalarında genel olarak istatistik verilerinden yararlanılmaktadır.



Günümüzde Toptan Eşya Fiyat Endeksi kısaltılışı olarak bilinen TEFE, Türkiye İstatistik Kurumu’nun aracılığı ile hesaplanmaktadır. Tefe değişimi aylık ve ya yıllık enflasyon rakamlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. 2005 yılından itibaren de Devlet İstatistik Enstitüsü olarak bilinen DİE, Toptan Eşya Fiyat Endeksi yerine Üretici Fiyat endeksi şeklinde olan ÜFE'yi kullanmaya başlamıştır. ÜFE’de oldukça önemli bir sistemdir.



Tüfe ve Tefe Nasıl Hesaplanır?



Tüfe’nin açılımı Tüketici Fiyat Endeksi hesaplamaları olmaktadır. Tüfe, ülke genelinde yer alan tüketim mallarını kapsamaktadır. Gıda ürünlerinden ender olarak tüketilen mallara ve ya sosyal harcamalara kadar hemen hemen her konu TÜFE kapsamında değerlendirilmektedir. TEFE ise ürünün daha hiç rafa gelmeden önceki fiyatları hesaplanmaktadır. TEFE’de yer alan genel artışlar kısa bir sürenin sonrasında TÜFE’de de bazı artışlar meydana getirir.



Tüfe İle Tefe Arasındaki Fark Nedir?



Günümüzde tefe kelimesi fiyat artışının arz yani maliyetleri cephesini göstermekte olup tüfe ise fiyat artışının talep yönünü göstermektedir. Tefe kelimesini Tüfe kelimesinden ayırmakta olan en önemli konu tüketici fiyat endeksini direk olarak tüketici eline geçmekte olan malların fiyatını ölçer iken, toptan eşya fiyatları endeksi ise hammadde ve ya yarı mamullerin de fiyatılarını ölçmektedir. Bütün bu nedenlerden dolayı da tüfe ya da tefe endeksleri günümüzde pek çok sayıda sistem tarafından etkilenmektedir.