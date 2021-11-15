Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaTek başına 12 ülke kadar doğal gaz tüketiyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Tek başına 12 ülke kadar doğal gaz tüketiyor

Tek başına 12 ülke kadar doğal gaz tüketiyor

İran Petrol Bakan Yardımcısı Mecid Çegini, ülkesinde tüketilen doğal gaz miktarının 12 Avrupa ülkesinin tüketimine eşit olduğunu söyledi.

15.11.2021 - 07:13 | | AA
Tek başına 12 ülke kadar doğal gaz tüketiyor

Çegini, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında ülkesindeki doğal gaz tüketimiyle ilgili bilgi verdi.

Doğal gaz tedarikinde 3. sırada yer alan İran'ın ABD, Rusya ve Çin'den sonra bu enerjiyi en fazla tüketen ülke olduğunu aktaran Çegini, şöyle devam etti:

"Ülkemizde tüketilen doğal gaz miktarı Avrupa'nın zengin 12 ülkesine denk. Bu oranlar enerji ve özellikle de doğal gaz tüketimiyle ilgili endişelerimizin neden arttığını ortaya koyuyor."

Çegini, İran'da toplam 25 milyon abonenin bulunduğunu ve günlük tüketilen doğal gaz miktarının geçen seneye göre 90 milyon metreküp artarak 480 milyon metreküpe çıktığına dikkati çekerek, bu nedenle santrallerde kısıtlamalara gittiklerini ve ihraç edilen doğal gaz miktarını da azaltacaklarını söyledi. 

Evini ateşe verip, kendini yakmak istedi

Evini ateşe verip, kendini yakmak istedi

Tramvay çarpmasıyla yaralandı! 12 gün sonra acı haber

Tramvay çarpmasıyla yaralandı! 12 gün sonra acı haber

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Evini ateşe verip, kendini yakmak istedi

Evini ateşe verip, kendini yakmak istedi

Tramvay çarpmasıyla yaralandı! 12 gün sonra acı haber

Tramvay çarpmasıyla yaralandı! 12 gün sonra acı haber

Son dakika... Paşinyan, Savunma Bakanı'nı kovdu! Uluslararası ajanslar 'acil' koduyla duyurdu

Son dakika... Paşinyan, Savunma Bakanı'nı kovdu! Uluslararası ajanslar 'acil' koduyla duyurdu

3600 ek göstergenin detaylarını uzman isim tek tek anlattı

3600 ek göstergenin detaylarını uzman isim tek tek anlattı

Eski Japon Prensesi Mako, 'sıradan' hayatına başladı

Eski Japon Prensesi Mako, 'sıradan' hayatına başladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evini ateşe verip, kendini yakmak istedi

Evini ateşe verip, kendini yakmak istedi

Sıradaki Haber
Yüksek emekli aylığında dilekçe detayı

Yüksek emekli aylığında dilekçe detayı

Sıradaki Haber
Avrupa'da aşı yaptırmayanlar sokağa çıkmayacak

Avrupa'da aşı yaptırmayanlar sokağa çıkmayacak

Sıradaki Haber
Deprem mi oldu? 15 Kasım Kandilli son depremler listesi: Nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu? 15 Kasım Kandilli son depremler listesi: Nerede deprem oldu?

Sıradaki Haber