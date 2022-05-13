Teknoloji hisselerinden 1,1 milyar dolar çıktı

Gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinden 7 haftadır ilk kez sermaye çıkışı yaşandığına işaret eden rapora göre Avrupa hisse senetlerinden sermaye çıkışı 13'üncü haftada da devam etti.

Avrupa hisse senedi fonlarından 2,3 milyar dolar çıkarken, ABD hisse senedi fonlarına 93 milyon dolar sermaye girişi gerçekleşti.

Küresel tahvil fonlarında sermaye çıkışı 6'ncı haftada da devam etti ve bu haftada 11,4 milyar dolar çıktı. En büyük sermaye çıkışı 11,6 milyar dolar ile yatırım yapılabilir nota sahip tahvillerde gerçekleşirken, ABD devlet tahvilleri ise Mart 2020'den bu yana görülen en büyük sermaye girişi ile karşı karşıya kaldı. ABD devlet tahvillerine 11 Mayıs haftasında 11,5 milyar dolar girdi.