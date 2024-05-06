'Temel göstergelere göre enflasyon yavaşlıyor'

Yellen, Bloomberg News'e verdiği mülakatta aylardır barınma maliyetlerinin düşeceğini ve böylece enflasyonu ABD Merkez Bankası'nın (Fed) %2'lik hedefiyle uyumlu hale getirmek için son kilometre olarak adlandırılan yolun üstesinden gelinmesine yardımcı olacağını savundu.

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Ancak Yellen, büyük ölçüde arz sorunları nedeniyle barınma enflasyonunun bugüne kadar beklenenden daha yavaş ilerleme gösterdiğini kabul etti.

"Konut, uygun fiyatlı konut sıkıntısı ve kısmen de yüksek faiz oranları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçek bir sorun" diye konuşan Yellen, "Konut inşaatı durmuş durumda. En hassas sektörlerden biri, bu nedenle yeni konut inşaatı, konut fiyatlarını gerçekten ılımlı hale getirmek için ihtiyaç duyulacak seviyelerde değil" dedi.