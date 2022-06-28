'Temmuzda 25 baz puan faiz artırımı olacak'

ECB Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi üyesi ülkelerin tahvilleri arasında getiri farklarının aşırı açılmasını önlemek için dizayn edilmekte olan yeni aracın üye ülkelerin bütçelerini kontrol altında tutacak tedbirleri de içereceğini duyurdu.

ECB'nin Portekiz'in Sintra kentinde düzenlediği yıllık merkez bankaları toplantısında konuşan Lagarde, "Yeni enstrüman orantılı olurken, üye ülkelerin güçlü bir mali politika izlemeyi sürdürmelerini garanti altına alacak tedbirlerde içerecek" dedi.

Konuşmasında ECB'nin 10 yıl aradan sonra ilk faiz artırımını temmuz ayında yapacağını tekrarlayan ve 25 baz puanlık bir faiz artırımı olacağını da belirten Lagarde, "ECB kademeli, yavaş yavaş hareket edecek ancak orta vadede herhangi bir kötüleşmeye karşı güçlü şekilde hareket etme seçeneğini de elinde tutacak. Eğer enflasyon bekleyişleri kontrolden çıkar ise güçlü şekilde hareket etme seçeneğini kullanacak" diye konuştu.

Lagarde konuşmasında ihtiyaç olması halinde ECB'nin eylül ayında, temmuz ayındaki 25 baz puandan daha güçlü bir faiz artırımı yapabileceğini vurgularken, Euro Bölgesi ekonomisinde hala pozitif büyüme oranları beklediklerini de söyledi.