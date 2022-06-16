'Temmuzda 75 baz puan faiz artırımı olabilir'

FOMC toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Fed Başkanı Powell, "Faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olacağını öngördük. Bugünkü perspektiften baktığımızda gelecek toplantımızda 50 baz puan veya 75 baz puan faiz artırımı en olası görünen seçenekler" diye konuştu.

Faiz artırım hızının gelen verilere ve ekonominin gelişen görünümüne bağlı olmaya devam edeceğini vurgulayan Powell, "75 baz puanlık faiz artırımı alışılmadık şekilde büyük bir artırımda ve bu faiz artırım büyüklüğünün sıradan, sürekli hale gelmesini beklemiyorum" ifadelerini de kullandı.

Powell, Fed üyelerinin faizler konusundaki kararlarını her toplantıda gelen verilere göre vermeye devam edeceklerini ifade ederken, piyasa ile olan iletişimlerinde olabildikleri kadar açık olmayı sürdüreceklerini de belirtti.