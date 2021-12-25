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TESK'ten 'önlem alın' uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kimsenin vatandaş ve ekonomi üzerinden fırsatçılık yapmasına müsaade edilmemeli. Denetimler yapılıyor; fakat fahiş fiyata 4 katına çıkan cezalar da artık caydırıcılığını yitirdi. Enflasyonu artırıp, piyasalardaki güveni azaltan bu fırsatçılar için gerekli önlemler zaman kaybedilmeden alınmalı" dedi.

25.12.2021 - 11:37 | | DHA
TESK'ten 'önlem alın' uyarısı

TESK Genel Başkanı Palandöken, her kesimin marketlerde indirim görmeyi beklerken zamlarla karşılaşıldığını belirtti. Palandöken, birçok ürüne tekrar zam yapıldığına dikkat çekerek, "Dövizin düşüşe geçtiği andan itibaren fiyatlara da indirim olarak yansıması yönündeki çağrılarımız dikkate alınmadığı gibi vatandaşın da tek beklentisi marketlerdeki indirimken, sudan peçeteye yine birçok ürün grubunda indirim değil bindirim yapılıyor" dedi.

'FIRSATÇILIĞIN CEZASI DAHA FARKLI OLMALI'

TESK Başkanı Palandöken, indirim yapılması yönündeki çağrılarını sürdürdüklerini kaydederek, "Ekonomide ve dövizde yaşanan en ufak dalgalanmada, bunu bahane ederek tüm ürün gruplarında zam yapan marketlerin, şimdi döviz düşüşü devam ederken aynı hızı indirim yaparak göstermeleri konusunda çağrımızı sürdürüyoruz. Birçok farklı kurum ve vatandaşın da beklentisi, çağrısı bu yöndeyken, bu zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük.

Çünkü 18 liradan 11 liraya kadar dolar kuru düştü. Doğal olarak indirim beklerken, fiyatların aynı kalması bile zam sayılırken, bir de peçeteden suya, zeytinden peynire hemen hemen tüm ürüne yani döviz ile ilgisi olan ürüne de olmayan ürüne de tekrar yüzde 15 ile yüzde 25 arasında yeni zam yapılıyor. Bu durum kabul edilemez. Kimsenin vatandaş ve ekonomi üzerinden fırsatçılık yapmasına müsaade edilmemeli. Denetimler yapılıyor; fakat fahiş fiyata 4 katına çıkan cezalar da artık caydırıcılığını yitirdi. Çünkü o cezaları bile birkaç günlük ciro ile ödeyebiliyorlar. Enflasyonu arttırıp, piyasalardaki güveni azaltan bu fırsatçılar için gerekli önlemler zaman kaybedilmeden alınmalı" diye konuştu.

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