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UzmanparaTesla, 80 bin 600 aracı servislere geri çağıracak
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Tesla, 80 bin 600 aracı servislere geri çağıracak

Çin Piyasa Düzenleme İdaresi, Tesla'nın Çin'de toplam 80 bin 600 aracı servislere geri çağıracağını açıkladı.

25.11.2022 - 09:18 |
Tesla, 80 bin 600 aracı servislere geri çağıracak

Araçlar yazılım ve emniyet kemeri hataları nedeniyle servislere çağrıldı.

Yapılan açıklamaya göre Çin'e ithal edilmiş olan 70 bin 343 Model S, Model X ve Model 3 araç servislere geri çağırılacak. Bunun yanı sıra Çin'de üretilmiş 10 bin 127 adet Model 3 araç da servislere çağırılacak araçlar arasında yer alacak.

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