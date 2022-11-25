Tesla, 80 bin 600 aracı servislere geri çağıracak

Araçlar yazılım ve emniyet kemeri hataları nedeniyle servislere çağrıldı.

Yapılan açıklamaya göre Çin'e ithal edilmiş olan 70 bin 343 Model S, Model X ve Model 3 araç servislere geri çağırılacak. Bunun yanı sıra Çin'de üretilmiş 10 bin 127 adet Model 3 araç da servislere çağırılacak araçlar arasında yer alacak.