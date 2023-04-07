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Tesla, ABD'de satış fiyatlarını düşürdü

Tesla zayıflayan ekonomi karşısında talebi canlandırmak için araç satış fiyatlarını indirdi.

07.04.2023 - 09:07 |
Tesla, ABD'de satış fiyatlarını düşürdü

Yapılan açıklamaya göre Model 3'ün performans versiyonunda fiyat yüzde 1,9 ve Model S'in temel versiyonunda yüzde 5,6'a varan indirim yapıldı.  

Model S'in temel versiyonunun fiyat yüzde 5,6 düşüşle 84 bin 900 dolar olurken, Performans, Plaid versiyonunun fiyatı yüzde 4,5 düşüşle 104 bin 900 dolar olarak belirlendi.  

Model 3'ün performans ve temel versiyonlarının fiyatları 1000 dolar düşürüldü. Temel versiyonun fiyatı 41 bin 990 dolar, performans versiyonunun fiyatı 52 bin 900 dolar oldu. 

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