Tesla, ABD'deki pil tesisini genişletiyor

Bloomberg News'un haberine göre Tesla daha ucuz lityum demir fosfat pillerin (LFP) tedarik zincirini ABD'ye getirmek için Nevada'daki pil tesisini genişletiyor.



Elektrikli otomobil üreticisinin Çinli tedarikçisi Contemporary Amperex Technology Limited'den (CATL) batarya üretmek için atıl ekipman satın alacağı belirtilen yazıda tesisin başlangıçta yaklaşık 10 gigawatt saat kapasiteye sahip olacağı ifade edildi.



Bu yıl Tesla'nın en ucuz otomobili olan Model 3 kompakt sedan, Enflasyon Azaltma Yasası kapsamında elektrikli araçların satın alınmasına yönelik vergi kredilerini kaybetti ve batarya malzemelerinin tedarikine ilişkin yeni düzenlemeler devreye girdi.