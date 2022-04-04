Tesla araç teslimatında rekor kırdı

Tesla'nın bu performansının 'sıfır Covid' politikası güden Çin’de kısmi kapanma uygulamasına ve yarı iletkenlerde küresel çapta kıtlık görülmesine rağmen gerçekleşmesi dikkat çekti.

Ünlü elektrikli otomobil üreticisi yılın ilk üç ayında 310 bin 48 araç teslim ederek 2021 yılının son üç aylık döneminden 1.500 araç daha fazla, bir önceki yılın ilk üç ayına kıyasla ise yüzde 68 daha fazla araç sevk etmiş oldu. Refinitiv verilerine bakılırsa uzmanlar bu dönemde ortalama 308 bin 836 araç teslimatı bekliyordu.

Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın Twitter mesajına göre bu üç aylık dönem tedarik zincirlerinde ortaya çıkan kesintiler dolayısıyla bir hayli zor bir dönem oldu. Ancak yine de üst üste yedinci üç aylık dönemde teslimat rekoru kırıldı.

Şirket ocak-mart döneminde 305 bin 407 araç üretti. Bu sayı bir önceki üç aylık dönemde üretilen 305 bin 840 araçtan daha az. Çok az miktarda gerçekleşen düşüşün nedeni de Covid-19 salgınının kontrol altına alınması amacıyla Shanghai tesisinin birkaç gün kapalı kalma durumunda olması olarak gösteriliyor.