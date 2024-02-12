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UzmanparaTesla bazı otomobillerin fiyatlarını düşürdü
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Tesla bazı otomobillerin fiyatlarını düşürdü

Tesla Inc, ABD'de bazı Model Y otomobillerinin fiyatlarını 29 Şubat'a kadar geçici olarak düşürdü.

12.02.2024 - 09:23 | | Foreks Haber
Tesla bazı otomobillerin fiyatlarını düşürdü

Tesla, Model Y arkadan itişli ve Model Y uzun menzilli modellerinin fiyatlarını 1.000 dolar düşürerek sırasıyla 42.990 dolar ve 47.990 dolara indirdi ve önceki fiyatlara göre %2,3 ve %2 indirim yaptı. Web sitesine göre Model Y Performance varyantı ve diğer modellerin fiyatları değişmedi.

Yeni Model Y arkadan itişli ve uzun menzilli model fiyatlarının 29 Şubat'a kadar olan teslimatlar için düşürüleceğini belirten Tesla, bu fiyatın 1 Mart'ta 1.000 dolar veya daha fazla artacağını da sözlerine ekledi.

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