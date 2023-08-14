Tesla, Çin'de fiyat indirdi

Tesla, Çin'de Model Y'nin uzun menzilli ve performans versiyonlarının satış fiyatlarını düşürdüğünü duyurdu.

Tesla her iki modelin başlangıç fiyatlarını 14.000 yuan (1.934,58 dolar) düşürdü. Model Y Long Range'in başlangıç fiyatı %4,5 düşüşle 299.900 yuan olurken, Model Y Performance'nin başlangıç fiyatı %3,8 düşüşle 349.900 yuan oldu.

Tesla ayrıca 14 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri arasında Model 3 giriş seviyesi, arkadan çekişli versiyonlarını satın alanlar için 8.000 yuan sigorta sübvansiyonu sunacağını da belirtti.