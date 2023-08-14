Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaTesla, Çin'de fiyat indirdi
HaberlerUzmanpara Haberleri Tesla, Çin'de fiyat indirdi

Tesla, Çin'de fiyat indirdi

Elektrikli araç devi Tesla, Çin'de Model Y'nin bazı versiyonları için fiyatlarda indirime gitti.

14.08.2023 - 09:22 |
Tesla, Çin'de fiyat indirdi

Tesla, Çin'de Model Y'nin uzun menzilli ve performans versiyonlarının satış fiyatlarını düşürdüğünü duyurdu. 

Tesla her iki modelin başlangıç fiyatlarını 14.000 yuan (1.934,58 dolar) düşürdü. Model Y Long Range'in başlangıç fiyatı %4,5 düşüşle 299.900 yuan olurken, Model Y Performance'nin başlangıç fiyatı %3,8 düşüşle 349.900 yuan oldu. 

Tesla ayrıca 14 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri arasında Model 3 giriş seviyesi, arkadan çekişli versiyonlarını satın alanlar için 8.000 yuan sigorta sübvansiyonu sunacağını da belirtti.

'Yeşil altın'da hasat zamanı: Tam 150 bin ton!

'Yeşil altın'da hasat zamanı: Tam 150 bin ton!

Askerlerin tedavi ettiği PKK'lı kadın teröristin babası konuştu

Askerlerin tedavi ettiği PKK'lı kadın teröristin babası konuştu