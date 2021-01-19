Tesla, Çin’de süper şarj üretim tesisi kuracak

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Tesla, Çin’in Shanghai kentindeki ‘gigafactory’sinde ürettiği Model Y’leri teslim etmeye başladı. Şirket, 7 Ocak 2020’de Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ilk denizaşırı fabrikası olan Shanghai Gigafactory'de Model Y araçları üretme projesini başlatmıştı. 1 Ocak 2020’de Model 3 araçlarını üreterek Çin pazarına sunan Tesla, Ekim 2020’de de ilk Avrupa sevkiyatını gerçekleştirmişti.

1 Ocak’tan itibaren sahiplerine teslim edilen Model Y’lerin fiyatı 52 bin dolardan başlıyor. Tesla, şu ana kadar Çin’de 5 bin 700’den fazla süper şarj cihazıyla 720’den fazla süper şarj istasyonu inşa etti ve açtı. Şirketin merkezinin bulunduğu Shanghai, 86 istasyon ve 880’den fazla süper şarj cihazına ev sahipliği yapıyor.

Çin’deki performansından memnun olan Tesla, bu yıl yeni bir yatırıma da hazırlanıyor. Şirket ayrıca Shanghai’de süper şarj üniteleri üretmek için 42 milyon yuanlık bir yatırıma hazırlanıyor.

Hedef ilk etapta yılda 10 bin üretime ulaşmak. Tesla, bir şarj ağının inşasını teşvik etmek için Çin'de daha fazla enerji yatırımı yapacağını ve tüketicilere daha iyi bir elektrikli araç seyahat deneyimi sağlamak için hizmet modellerini yenileyeceğini de açıkladı.