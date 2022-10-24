Tesla, Çin'deki satış fiyatlarını düşürdü
Tesla, Çin'de sattığı otomobillerin fiyatlarını yüzde 9 oranında düşürdü.
24.10.2022 - 10:24 |
Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden Tesla yavaşlayan talep ve ufukta beliren fiyat savaşı karşısında Model 3 ve Model Y araçlarının Çin'deki satış fiyatlarını yüzde 9'a varan oranda düşürdü.
Tesla'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Model 3 sedan araç için başlangıç fiyatı 279 bin 900 yuandan 265 bin yuana (36.727 dolar) düşürüldü. Model Y için başlangıç fiyatı da 316 bin 900 yuandan 288 bin 900 yuana indirildi.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz