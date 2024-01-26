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UzmanparaTesla hisselerinde sert kayıp
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Tesla hisselerinde sert kayıp

Tesla hisseleri beklentileri yakalayamayan dördüncü çeyrek sonuçlarının ardından yüzde 12 düştü.

26.01.2024 - 09:44 | | Foreks Haber
Tesla hisselerinde sert kayıp

Tesla hisseleri, beklentilerin altında kalan dördüncü çeyrek mali sonuçlarının ardından dün Wall Street'te düştü.

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Tesla hisseleri günü yüzde 12,13 kayıpla 182,63 dolardan tamamladı. Seans sonrası işlemlerde devam eden satışlarla Tesla hissesi yüzde 0,64 kayıpla 181,99 dolara indi.

Tesla hisseleri bu yıl %26'dan fazla değer kaybetti.

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