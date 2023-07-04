Tesla ve BYD satış rekoru kırdı

Tesla, ikinci çeyrekte dünya genelinde 466 bin 140 araç sattı. Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'nin de 700 bin 244 adet tam elektrikli ve hibrit araç sattı.

Bloomberg'e tahminlerde bulunan analistler ise Tesla'nın ikinci çeyrekte 448 bin 350 araç sattığını öngörmüştü.

Tesla'nın satışları ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 ve BYD'nin satışları yüzde 98 arttı.