Tesla yenilenen Model Y'yi Çin'de üretecek

Bloomberg News'un haberine göre elektrikli araç üreticisi Tesla, Model Y'nin yenilenmiş bir versiyonunu Şanghay'daki fabrikasında üreterek piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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İsminin açıklanmasını istemeyen kaynakların verdikleri bilgiye göre Tesla şu anda Çin'de yenilenmiş Model Y spor hizmet aracı için hazırlık çalışmaları yürütüyor ve seri üretim 2024 ortalarında başlayabilir.

Model Y'nin 2024 versiyonuna yeni bir tekerlek tasarımı ve ortam aydınlatması ekleyen ekim ayındaki en son güncellemeden çok daha belirgin dış ve iç değişikliklere sahip olacağını söyleyen kaynaklar ayrıntı vermeyi reddetti.