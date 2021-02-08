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08.02.2021 - 16:57 | | AA

Tesla'dan Bitcoin'e büyük yatırım

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurdu.

Tesla'dan Bitcoin'e büyük yatırım
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Tesla'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, yeterli işletme likiditesini sürdürmek için gerekli olmayan nakit getirilerini daha da çeşitlendirmek ve maksimize etmek amacıyla şirkete daha fazla esneklik sağlamak için yatırım politikasının güncellendiği belirtildi.

Bu tür nakdin bir kısmının gelecekte dijital varlıklar, külçe altın, altın yatırım fonları ve diğer varlıklar dahil olmak üzere belirli alternatif rezerv varlıklarına yatırılabileceğine işaret edilen bildirimde, söz konusu politika kapsamında Bitcoin'e toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım yapıldığı kaydedildi.

Bildirimde, şirketin uzun vadede dijital varlıklar edinebileceği aktarılarak, yakın gelecekte şirketin ödeme türü olarak Bitcoin'i kabul etmeye başlamasının beklendiği belirtildi.

Tesla'nın konuya ilişkin bildiriminin ardından Bitcoin fiyatı 44 bin doları aşarak rekor tazeledi.

Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, geçen haftalarda sosyal medya hesabı Twitter'da, profil açıklamasına Bitcoin etiketi koymuştu. Kripto para biriminin değeri, Musk'ın bu hareketinin ardından yüzde 10'un üzerinde yükselmişti.

 

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