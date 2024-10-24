Tesla'nın geliri ve karı yükseldi

Tesla, bu yılın üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 25,2 milyar dolara çıktı. Tesla, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 23,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

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Elektrikli otomobil üreticisinin net karı ise yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artışla 2,2 milyar dolara ulaştı. Tesla'nın net karı, geçen yılın aynı döneminde 1,9 milyar dolar olmuştu.

Tesla'nın geçen senenin aynı döneminde 53 sent olan hisse başına karı da üçüncü çeyrekte 62 sente yükseldi.

ÜRETİM VE TESLİMATTA ARTIŞ

Tesla, 2024'ün üçüncü çeyreğinde küresel çapta 469 bin 796 otomobilin üretimini yaparken, 462 bin 890 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 9, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 6 artış kaydetti.

Tesla'dan yapılan açıklamada, makroekonomik karşı rüzgarlara ve rakiplerin elektrikli araç yatırımlarını geri çekmesine rağmen, şirketin otomobil ve enerji ürün yelpazesini genişletmeye, maliyetleri düşürmeye ve yapay zeka ile üretim kapasitesine yatırıma devam ettiği vurgulandı.

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Açıklamada, devam eden makroekonomik koşullara karşın, 2024'te araç teslimatlarında hafif bir büyüme beklendiği bildirildi.