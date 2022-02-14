'Teşvikleri sona erdirirken esnek olunmalı'

Ignazio Visco, ECB'nin ultra genişlemeci para politikasını sona erdirirken esnek bir yaklaşım sergilemesi, sadece enflasyon tehditlerini değil Euro Bölgesi genelinde finansal şartların istikrarsız olması riskini de takip etmesi gerektiğini söyledi.

Yüksek enflasyona yol açan enerji fiyatı şokunun 2023 yılında yavaş yavaş hafiflemesinin beklendiğini, bununla birlikte enflasyon baskılarının ilk öngörülenden daha uzun süreli, kalıcı hale geldiğini ve kısa vadede daha yüksek tüketici fiyatları riskinin ön plana çıktığını belirten Visco, bunlarla beraber ekonomik aktivitenin yavaşlaması riskinin ortaya çıktığını da vurguladı.

ASSIOM-FOREX konferansında konuşan Visco, "ECB Yönetim Konseyi'nin mart toplantısında bu gelişmeler ve olası sonuçlar dikkatli şekilde değerlendirilmeli ve tartışılmalı" dedi.

ECB'nin mart toplantısı ile birlikte enflasyon tahminlerini de güncelleyeceğini hatırlatan Visco, "ECB üyeleri arasında enflasyon konusunda tartışmalar halihazırda başladı, bu güzel bir tartışma" ifadelerini kullandı.