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Ticaret Bakanlığı 604 firmaya izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında eylülde 604 firma için izin belgesi düzenledi.

18.10.2021 - 08:38 | | AA
Ticaret Bakanlığı 604 firmaya izin belgesi verdi

Bakanlığın, eylül ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 3 yurt içi satış ve teslim, 3 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 31, resen iptal edilen belge sayısı 9 oldu.

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