Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaTicari gayrimenkul fiyat endeksi arttı
HaberlerUzmanparaTicari gayrimenkul fiyat endeksi arttı

Ticari gayrimenkul fiyat endeksi arttı

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5 oranında arttı.

26.02.2024 - 10:53 | | İHA
Ticari gayrimenkul fiyat endeksi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ticari gayrimenkul piyasasındaki fiyat gelişmelerinin izlenmesi amacıyla üretilen ‘Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi’ni (TGFE) yayımlamaya başladı.

Haberin Devamı

Yayımlanan veriye göre 2023 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 98,2, reel olarak ise yüzde 21,8 oranında arttı.

Türkiye genelinde, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,1 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 98,9, reel olarak ise yüzde 22,2 oranında arttı. Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,0 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 94,2, reel olarak ise yüzde 19,3 oranında yükseldi.

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 9,4, 14,5 ve 13,6 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 80,9, 110,2 ve 110,1 oranlarında artış gösterdi.

ALS hastalığıyla mücadele eden oyuncu Kenneth Mitchell hayatını kaybetti!

ALS hastalığıyla mücadele eden oyuncu Kenneth Mitchell hayatını kaybetti!

Yunanistan'da Fatih Terim öfkesi! Panathinaikos taraftarı çıldırdı: Gönderin

Yunanistan'da Fatih Terim öfkesi! Panathinaikos taraftarı çıldırdı: Gönderin