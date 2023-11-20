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TL mevduatların payı 6.5 ayın zirvesinde

Türk lirası mevduat hesaplarının payı yüzde 38,55'e yükseldi.

20.11.2023 - 14:02 | | İHA
TL mevduatların payı 6.5 ayın zirvesinde

Mevduat faizlerinin 45'e kadar yükselmesi bu alanda talebi artırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Türk lirası mevduat hesaplarının payı yüzde 38,55'e yükseldi.

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Politika faizinde gerçekleşen artışlar ve sadeleşme adımlarıyla birlikte Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 38,55'e yükselerek 6,5 ayın zirvesine çıktı.

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