TMSF, Bellona'daki paylarını satışa çıkardı

TMSF'nin, Bellona Mobilya paylarının satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, muhammen bedeli 7 milyar lira olarak belirlenen Bellona Mobilya'nın ihalesinde, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

Haberin Devamı

İhaleye katılabilmek için 350 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 5 Mayıs saat 16.30'a kadar tekliflerin verilmesi gerekiyor.

İhale, 6 Mayıs saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.