Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaTMSF, Bellona'daki paylarını satışa çıkardı
HaberlerUzmanparaTMSF, Bellona'daki paylarını satışa çıkardı

TMSF, Bellona'daki paylarını satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bellona Mobilya) paylarını satışa çıkardı.

12.03.2025 - 09:12 | | AA
TMSF, Bellona'daki paylarını satışa çıkardı

TMSF'nin, Bellona Mobilya paylarının satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, muhammen bedeli 7 milyar lira olarak belirlenen Bellona Mobilya'nın ihalesinde, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

Haberin Devamı

İhaleye katılabilmek için 350 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 5 Mayıs saat 16.30'a kadar tekliflerin verilmesi gerekiyor.

İhale, 6 Mayıs saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Galatasaray'dan transfer ısrarı! Yakın takibe alındı

Galatasaray'dan transfer ısrarı! Yakın takibe alındı

TFF açıkladı! Süper Lig'de 28'inci haftanın hakemleri belli oldu

TFF açıkladı! Süper Lig'de 28'inci haftanın hakemleri belli oldu