TMSF dev şirketi satıyor!

TMSF'nin konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bütünlük, Konya ili, Selçuklu ilçesi, Kayacık Mahallesi, 22727 ada, 13 parselde kayıtlı, 41.976,60 m² alanlı, 3 Katlı Betonarme İdari Bina 5 Adet 1 Katlı Betonarme Depo 1 Katlı Betonarme Fabrika Binası ve Arsası nitelikli Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan taşınmaz ile bu fabrikada bulunan makineler, ekipmanlar, demirbaşlar ve taşıtlardan oluşuyor.

Muhammen bedel 48,2 milyon TL olarak belirlendi. İhale 18 Ocak 2021 tarihinde saat 14.30'da gerçekleştirilecek.