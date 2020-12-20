Tmsf Tanımı Ve Açılımı Nedir? Tmsf Ne İş Yapar?

Tmsf, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kısaltması olarak kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilebilir. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini göstermekte olan, Tasarruf mevduatı sigorta fonu bir devlet kurumu olarak görevini yapmaktadır.



Tmsf Tanımı ve Açılımı Nedir?



Tasarruf mevduatı sigorta fonu, tasarruf sahiplerinin haklarını gözetmek amacı ile kurulmuştur. Hak sahiplerinin hesaplarını yolsuzluklardan ve usulsüzlüklerden korumak amacı ile kurulan bir devlet kurumu olarak anlatılabilir. Tasarruf mevduatı sigorta fonu, öncelerde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bünyesinde kurulmuş olan bir kuruluş olsa bile artık Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyetlerini göstermektedir.



Türkiye'de bulunmakta olan mevduat ve katılım fonlarının sigortalanmasının yetkileri tamamen kamu tüzel kişiliğine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ait olarak söylenebilir. Devletin bir kuruluşu olan Tmsf, size fonunuzu garanti altına alma ve koruma garantisi verir.



Tmsf Ne İş Yapar?



Tmsf tarafından yapılması gereken görevler, genel olarak Bankacılık Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir. Siz de Tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından verilen yetkiler ile yapması gereken görevler bulunmaktadır. Tmsf, kaynakların ve varlıkların yönetilmesi konusunda görev alır. Fon bankaları ile ilgili olarak yapılacak olan ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin yapılmasından da yine Tmsf sorumludur. Gerçek kişiler tarafından yapılan sigorta fonlarını sigorta etmek de yine Tmsf'nin gerçekleştirmesi gereken görevler arasında yer almaktadır.



Tasarruf mevduatı sigorta fonu, alacaklarının takip edilmesi ve sonrasında gerçekleşecek olan tahsilat işlemlerinin de gerçekleştirilmesi konusunda görev yapar. Tmsf'nin en önemli görevlerinden birisi de fonların sigorta edilmesi olarak söylenebilir.



Tmsf'de Kaç Şirket Vardır?



Tmsf tarafından devralınan şirketler son dönemlerde oldukça fazla artış göstermektedir. Her geçen gün aralarına yenileri eklenerek büyümeye de devam etmektedir. Çalışmalarını sürdürürlerken en fazla hedefledikleri olaylardan birisi de şirketlerin ekonomiye kazandırılması için yapılan faaliyetler olarak söylenebilir.



2020 yılı itibariyle, Tmsf kayyumu ile yönetilmekte olan toplam da 810 tane şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerin hepsinin de ortak bir amacı yer almaktadır. Tmsf tarafından yönetilmekte olan şirketlerin hepsi büyük bir oranda büyüme göstermiştir.