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26.10.2020 - 07:32 |

TMSF 'yeniden' satıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), teklif gelmediği için gerçekleşmeyen Naksan Holding şirketlerinin satış ihalesine yeniden çıktı.

TMSF 'yeniden' satıyor
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TMSF'nin ihale ilanları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", "Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", "Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ve "BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışa çıkarıldı.

Naksan Plastik için muhammen bedel 1 milyar 126 milyon TL, Nakpilsa için muhammen bedel 315 milyon TL, Royal ve Atlas Halı için muhammen bedel 353 milyon TL ve BCF 1 için 87,5 milyon TL olarak belirlendi.

İhaleler 18 Aralık'ta sırasıyla 11.00, 11.30, 15.30 ve 16.30'da gerçekleştirilecek.

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