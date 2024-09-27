Tokyo'da çekirdek enflasyon hedefe ulaştı

Bu durum muhtemelen BoJ'a bir sonraki adımından önce ekonomik koşulları daha kapsamlı bir şekilde incelemek için daha fazla zaman tanıdı. Japonya'da hükümet tarafından açıklanan verilere göre, değişken taze gıda maliyetlerini hariç tutan Tokyo çekirdek tüketici fiyat endeksi, Eylül ayında bir önceki yıla göre %2,0 arttı ve BoJ'un hedefi ve piyasanın medyan tahminleriyle uyumlu oldu. Piyasa beklentisi de bir önceki ay %2,4 artan çekirdek enflasyonun %2,0'ye düşeceği yönündeydi.

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Çekirdek enflasyon Ağustos ayındaki %2,4'lük artıştan, büyük ölçüde kamu hizmetleri faturalarını azaltmak için hükümet sübvansiyonlarının yeniden başlaması nedeniyle yavaşladı. Enerji fiyatları, Ağustos ayındaki %17,4'lük sıçramaya kıyasla Eylül ayında %9,5 arttı.

Hükümet, Ağustostan Ekime kadar elektrik ve gaz faturaları için sübvansiyonları yeniden başlattığını açıklamıştı. Tokyo TÜFE verileri, ülke çapındaki fiyatların önde gelen göstergesi olarak kabul ediliyor.

BoJ tarafından daha geniş bir fiyat eğilimi göstergesi olarak yakından izlenen, hem taze gıda hem de yakıt maliyetlerinin etkilerini ortadan kaldıran çekirdek-çekirdek endeks, Ağustos ayında aynı hızda yükseldikten sonra Eylül ayında bir yıl öncesine göre %1,6 arttı.