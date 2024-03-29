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Uzmanpara Tokyo'da çekirdek enflasyon yavaşladı
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Tokyo'da çekirdek enflasyon yavaşladı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da çekirdek enflasyon mart ayında yavaşladı.

29.03.2024 - 09:43 | | Foreks Haber
Tokyo'da çekirdek enflasyon yavaşladı

Tokyo'da çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında bir önceki yıla göre %2,4 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. Şubat ayında çekirdek enflasyon yıllık %2,5 artmıştı.

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Çekirdek enflasyon hala Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) %2'lik hedefinin üzerinde olsa da yavaşlama Japonya'daki fiyat baskılarının hala güçlü iç talepten ziyade ağırlıklı olarak ham madde maliyetlerinden kaynaklandığının altını çiziyor.

Japonya'da fabrika üretimi şubat ayında bir önceki aya kıyasla beklenmedik bir şekilde %0,1 düşerken, piyasadaki medyan tahmin %1,4 artış yönündeydi.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan ankete katılan imalatçılar mevsimsel etkilerden arındırılmış üretimin mart ayında %4,9, nisan ayında ise %3,3 artmasını bekliyor.

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