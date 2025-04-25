Tokyo'da tüketici enflasyonu hızlandı
Tokyo'da tüketici enflasyonu birçok Japon şirketinin yeni mali yılın başlangıcına denk gelen nisan ayında ürün ve hizmet fiyatlarını artırmasıyla hızlandı.
25.04.2025 - 09:14 | | Foreks Haber
Hükümet verilerine göre taze gıda hariç tüketici fiyatları nisan ayında bir önceki yıla göre %3,4 arttı. Mart ayında %2,4'lük artış yaşanmıştı. Ekonomistler nisanda %3,2'lik artış bekliyordu.
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Tokyo TÜFE rakamları ülke genelindeki eğilimlerin erken bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Ekonomistler enflasyondaki yükselişi Japon şirketlerinin geniş tabanlı fiyat artışlarına bağlıyor. Özellikle son dönemde Japonya'da enflasyonun başlıca nedeni olan gıda maddelerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.