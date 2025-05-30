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Tokyo'da tüketici fiyatları artış gösterdi

Tokyo'da tüketici fiyatları 2 yılın en yüksek artışını gösterdi.

30.05.2025 - 09:29 |
Tokyo'da tüketici fiyatları artış gösterdi

Tokyo bölgesinde tüketici enflasyonu Mayıs ayında artarak ülke genelinde fiyat baskılarının devam ettiğinin sinyalini verdi. Tokyo'da fiyatlar gıda maliyetlerindeki artışla son iki yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, Japonya Merkez Bankası önümüzdeki aylarda yeni bir faiz artırımına gitme yolunda ilerliyor.

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Açıklanan resmi verilere göre Tokyo'da taze gıda hariç tüketici fiyatları, gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesiyle Mayıs ayında bir önceki yıla göre %3,6 arttı. Bu oran Nisan ayında %3,4 seviyesindeydi.

Mayıs ayında manşet enflasyon Nisan ayında olduğu gibi yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşti. Tokyo'da taze gıda hariç gıda fiyatları Mayıs ayında yıllık bazda %6,9 arttı. Nisanda bu oran yüzde 6,4 olmuştu.

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