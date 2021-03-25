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'Toparlanma hızlı olacak'

İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Andy Haldane, "Koronavirüsün yol açtığı krizden toparlanma hızlı olacak." dedi.

25.03.2021 - 07:36 | | Foreks
'Toparlanma hızlı olacak'

İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Andy Haldane, koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik krizden toparlanmanın çabuk olacağını öngördüklerini bildirdi.

ITV'ye konuşan Haldane, insanların dışarı çıkmaya ve harcama yapmaya istekli olduklarını ve bunun ekonominin krizden daha hızlı toparlanmasını kolaylaştıracak bir faktör olduğunu vurguladı.

Haldane, salgın nedeniyle istenilen harcamaların yapılamamasından kaynaklı tasarrufları 150 milyar GBP olarak tahmin etti.

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