Toplam ciro endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı ciro endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Kasım ayında yıllık %66,1 arttı.

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Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2023 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %54,6 arttı, inşaat ciro endeksi %98,7 arttı, ticaret ciro endeksi %71,3 arttı, hizmet ciro endeksi %61,2 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %3,0 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Kasım ayında aylık %3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2023 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %2,5 arttı, inşaat ciro endeksi %3,8 arttı, ticaret ciro endeksi %3,4 arttı, hizmet ciro endeksi %2,3 arttı.