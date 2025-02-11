Toplam ciro endeksi belli oldu
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Aralık ayında yıllık %41,3 arttı.
11.02.2025 - 10:10 |
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %32,8 arttı, inşaat ciro endeksi %49,3 arttı, ticaret ciro endeksi %41,9 arttı, hizmet ciro endeksi %49,7 arttı.
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TOPLAM CİRO AYLIK %5,1 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Aralık ayında aylık %5,1 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %5,9 arttı, inşaat ciro endeksi %1,4 arttı, ticaret ciro endeksi %5,6 arttı, hizmet ciro endeksi %3,7 arttı.