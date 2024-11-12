Toplam ciro yükseldi
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Eylül ayında yıllık %47,0 arttı.
12.11.2024 - 10:05 |
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %33,2 arttı, inşaat ciro endeksi %76,4 arttı, ticaret ciro endeksi %49,0 arttı, hizmet ciro endeksi %55,4 arttı.
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TOPLAM CİRO AYLIK %5,5 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Eylül ayında aylık %5,5 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %5,8 arttı, inşaat ciro endeksi %5,0 arttı, ticaret ciro endeksi %5,7 arttı, hizmet ciro endeksi %4,3 arttı.